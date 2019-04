Die Pubertät ist sowohl für Teenager als auch Eltern bisweilen fürchterlich angstrengend - oft aber auch ein großer Spaß. RTL II macht das Erwachsenwerden in „Wir sind jetzt“ nun zur neuen Serie. Ab 27. April ist jeden Samstag eine Folge des Young-Fiction-Formats ganz zielgruppengerecht auf dem Online-Portal TVNow abrufbar. Erstmals zeigt der Sender eine Serie damit zunächst exklusiv als Stream im Internet.

Im Mittelpunkt steht Teenagerin Laura (Lisa-Marie Koroll), die gemeinsam mit ihrer Clique (Justus Czaja, Soma Pysall, Gustav Schmidt, Gina Stiebitz, Nele Trebs und Julia Wulf) das Erwachsenwerden meistern muss. Und als wären Liebeskummer, Gefühlsdurcheinander und körperliche Veränderungen nicht schon genug, müssen die Jugendlichen auch noch den tragischen Tod eines Freundes bewältigen. Erzählt werden soll die Coming-Of-Age Geschichte „ehrlich, lebensnah, aber auch mit viel Humor“.