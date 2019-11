ARD-Nachrichtensendung

Peinliches Malheur: „Tagesschau“ blendet Kontaktdaten einer Reporterin ein

teleschau

Was für ein Missgeschick bei der „Tagesschau“: Kurzzeitig waren in der Ausgabe am Sonntagabend die Kontaktdaten von der ARD-Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel live im TV zu sehen. Der Internetgemeinde blieb das nicht verborgen.