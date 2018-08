Rick Genest alias Zombie Boy starb im Alter von 32 Jahren. (Tristan Fewings/Getty Images for Alexandra Palace)

Für Lady Gaga stand er im Musikvideo zu „Born This Way“ vor der Kamera, mit Keanu Reeves spielte er im Hollywood-Film „47 Ronin“ - bekannt wurde der Performance-Künstler Rick Genest für seine aufwändigen Ganzkörper-Tattoos. Nun starb der Kanadier, der unter dem Namen Zombie Boy Berühmtheit erlangte, im Alter von nur 32 Jahren. Nach Angaben unterschiedlicher Medien wie dem kanadischen Radiosender iHeart soll Genest in seinem Appartement in Montreal Suizid begangen haben.

Der Performance-Artist Zombie Boy hatte seit dem Alter von 19 Jahren seinen gesamten Körper tätowiert. (Tristan Fewings/Getty Images for Alexandra Palace)

Der einstige Punk und Hausbesetzer Genest hatte mit 19 Jahren den Plan gefasst, sich den gesamten Körper im Stil einer Leiche tätowieren zu lassen. Die Idee zum alles überdeckenden Zombie-Tattoo sei ihm gekommen, als ein Hirntumor bei ihm diagnostiziert wurde, der allerdings bekämpft werden konnte.

Zombie Boy tätowierte sich den gesamten Körper im "Leichen"-Stil. (Tristan Fewings/Getty Images for Alexandra Palace)

Rund 15.000 Euro steckte Genest in seine Körperkunst. Er arbeitete als Schauspieler, Performance-Artist und Model. (dpa)