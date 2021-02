Wie schon "Curiosity" wurde der US-Rover "Perseverance" von einem Trägermodul sanft auf dem Marsboden abgesetzt. (NASA/dpa)

Nach rund sechs Monaten Flugzeit und rund 500 Millionen Kilometern ist der US-Rover „Perseverance“ am Donnerstagabend auf dem Mars gelandet. „Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war am 30. Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Er ist im „Jezero Crater“ aufgesetzt, einem Krater mit einem Durchmesser von rund 45 Kilometern, der vor Millionen von Jahren durch einen Meteroriteneinschlag entstand. Das Besondere: Die Forscher gehen davon aus, dass der Krater einst ein großer See gewesen ist. Darauf lassen dort entdeckte Mineralien schließen. Das macht den Ort besonders interessant für die Suche nach Lebensspuren.

Der Abstieg zur Marsoberfläche war ein riskantes Unternehmen. Er dauerte rund sieben Minuten - „sieben Minuten des Terrors“, wie es bei der Nasa heißt. Am Ende stand ein spektakuläres technisches Manöver, als das Trägermodul „Sky Crane“ (Himmelskran) den Rover in etwa 20 Metern Höhe an Seilen sanft auf dem Boden des roten Planeten absetzte.

Der rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 2,2 Milliarden Euro) teure Rover war rund acht Jahre lang entworfen und gebaut worden und soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. An Bord hat der rund 1000 Kilogramm schwere Roboter von der Größe eines Kleinwagens unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser.

Außerdem, und das ist eine Premiere im Marsprogramm der Nasa, führt der Rover einen kleinen Helikopter mit sich - „Ingenuity“ genannt (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum). Es handelt sich um einen drohnenartigen kleinen Hubschrauber, der nur rund 1,8 Kilogramm wiegt. Um in der Marsatmosphäre, die etwa 100 Mal dünner als die der Erde ist, fliegen zu können, müssen sich die Rotorblätter mit etwa 3000 Umdrehungen in der Minute drehen. „Ingenuity“ soll autonom fliegen können, da Steuersignale von der Erde aufgrund der Entfernung zum Mars zu lange unterwegs wären. An Bord hat er Akkus, die über Solarpanele aufgeladen werden. Geplant sind ein Handvoll Flüge bis in einige hundert Meter Entfernung zum Rover.

In der vergangenen Woche waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China erfolgreich in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. „Al-Amal“, die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, soll nicht landen, das Aufsetzen des chinesischen Raumschiffs „Tianwen 1“ ist in zwei bis drei Monaten geplant.

++ Dieser Artikel wurde aktualisiert um 22.30 Uhr. ++