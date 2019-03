Ego-Action für die Hosentasche: "Call of Duty Mobile" entsteht in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Online-Riesen Tencent - wie die Smartphone- und Tablet-Versionen von "Fortnite" beziehungsweise "PUBG". (Activision / Tencent)

Battle-Royale-Hits wie „Fortnite“ oder „PUBG“ sind längst erfolgreich auf mobilen Plattformen gestartet und deshalb auch auf dem asiatischen Markt in aller Munde beziehungsweise in jeder Hosentasche. Aber was ist mit dem einstigen Ego-Shooter-Platzhirsch „Call of Duty“? Der beschränkte sich auf Konsolen und PC - bis jetzt.

Bei der Entwickler-Messe GDC in San Francisco hat Hersteller Activision zusammen mit dem chinesischen Online-Giganten Tencent ein Mobile-Spin-Off seiner Milliarden-Marke angekündigt. Das soll sich an den beiden Unter-Reihen „Black Ops“ sowie „Modern Warfare“ orientieren und dabei besonderen Wert auf bekannte Mehrspieler-Modi wie „Search & Destroy“, „Nuketown“, „Hijacked“ oder „Free for All“ legen. Von einem Battle-Royale-Modus wie in „Black Ops 4“ ist bisher allerdings nicht die Rede.

Durch das Geschäft mit Activision sichert sich Tencent die Rechte an der dritten weltweit bekannten Shooter-Marke. Denn: auch die Mobile-Versionen von „Fortnite“ und „PUBG“ werden in Asien über den Internet-Giganten vermarktet. Wann genau die Umsetzung erscheint, wurde noch nicht verraten, aber für den Start registrieren kann man sich schon jetzt.