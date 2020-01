Kaum zu übersehen, dass Entwickler Pawel Komizki eine Schwäche für Beißerchen hat: Eigentlich ist der Horror-Fan Zahnarzt - jetzt macht er in Pixel-Horror. (Panstasz)

In der Frühzeit der Heimcomputer waren Spiele aufgrund technischer Limitation meist monochrom - ästhetisch hatten die Grafik-Oldtimer dennoch ihren Reiz. Das findet auch der polnische Zahnarzt Pawel Komizki, der in seiner Freizeit nicht nur gerne alte Spiele zockt, sondern auch neue Werke im Retro-Stil entwickelt.

All seine Passionen - der Mann ist obendrein Manga- und Lovecraft-Fan - hat er jetzt in einem äußerst ungewöhnlichen Interaktiv-Kunstwerk gebündelt: Sein Spiel „World of Horror“ kombiniert Bilder wie die des japanischen Zeichners Junji Ito mit Kleinstadt-Horror à la Lovecraft. Immerhin handelt es sich wie in dessen Cthulhu-Mythos um eine an der Küste gelegene Ortschaft, die von morbiden Schreckgestalten aus den Tiefen der See bedroht wird. Dieser Bedrohung soll der Spieler auf den Grund gehen, während er sich in klassischen Rundgefechten gegen aggressive Bewohner oder schlabberige Tentakel-Monstrositäten wehrt.

Okkulte Strömungen in Schwarz-Weiß: das pixelige Gruselspiel "World of Horror". (Panstasz)

Optisch erinnert „World of Horror“ an Spiele für alte Apple-Rechner oder den ZX Spectrum von Sinclair, passend dazu gibt es wunderbar klimperige Chiptune-Melodien aus den Tiefen der Retro-Hölle. Um den Stil der alten Heimcomputer-Spiele authentisch einzufangen, hat Komizki seine Grafiken nicht mit moderner Bildbearbeitungs- und Animations-Software, sondern mithilfe von Microsofts 80er-Jahre-Grafik-Lösung „MS Paint“ erstellt.

„World of Horror“ startet am 20. Februar im Early-Access-Programm von Steam. Später sollen außerdem Umsetzungen für PS4 und Switch folgen.