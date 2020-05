Von seiner neuen Konsole hat Hersteller Sony bisher nur den Controller "DualSense" enthüllt. Wie die Konsole aussieht? Keine Ahnung. (Sony)

Wenn es um Enthüllungs-Leaks geht, sind US-amerikanische Gaming- und vor allem Tech-Seiten oft besser informiert als ihre deutschen Kollegen - darunter zum Beispiel „Venturebeat.com“ aus San Francisco. Die wollen gerade - angeblich aus Insider-Quellen - erfahren haben, dass Sony für den Juni einen Event samt diversen Informationen geplant hat. Im Rahmen dieser Veranstaltung will der Hersteller den darbenden Fans wohl Handfestes zu seiner kommenden Konsole - der PlayStation 5 - verraten.

Ob der Publisher endlich das Gehäuse-Design des Geräts zeigt, ist allerdings fraglich: „Venturebeat“-Journalist Jeff Grubb zufolge plant Sony für dieses Jahr vermutlich mehrere „State of Play“-Termine, einer davon im August. Darum hält er es für wahrscheinlich, dass Fans mit einer PS5-Präsentation „auf Raten“ rechnen müssen.

Gegenspieler Microsoft ist Sony ausnahmsweise voraus: Der Xbox-Hersteller hat seine Next-Gen-Hardware Series X schon vor Monaten der Öffentlichkeit präsentiert. Gerüchteweise ist das Gerät außerdem einen Tick stärker als das Sony-System. Kann Microsoft die nächste Geräte-Generation endlich wieder für sich entscheiden? (Microsoft)

Die Zeit drängt

Auf jeden Fall sollte Sony seine Community nicht mehr zu lange auf die Folter spannen, denn aktuell gibt Nebenbuhler Microsoft im Next-Gen-Lager den Ton an, zumindest dann, wenn es nach Informations-Punkten geht: Der in Redmond beheimatete Windows- und Xbox-Hersteller hat die Chassis seiner Series-X-Hardware schon vor Monaten gezeigt, außerdem hat man neulich die erste von mehreren Spiele-Präsentationen gestreamt. Die Reaktionen fielen allerdings verhalten aus: Ein akuter Mangel an Software wurde ebenso angemerkt wie das Fehlen von solchen Spielen, denen man deutlich genug ansieht, dass sie auf einer neuen Konsolen-Generation laufen.

Positivere Resonanz gab es da schon für das vor einigen Tagen veröffentlichte Ankündigungs-Video zur neuen „Unreal Engine 5“-Entwicklungsumgebung von „Fortnite“-Betreiber Epic. Die imposante Echtzeit-Demo lief dem Entwickler zufolge auf einer PS5 und zeigt, was mit den neuen Konsolen möglich sein könnte. Was tatsächlich machbar ist, werden User wohl Ende dieses Jahres sehen: Dann sollen beide Geräte - PlayStation 5 und Xbox Series X - erscheinen. Trotz Corona.