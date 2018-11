Erhält garantiert einen Ehrenplatz in der Trophäensammlung: die "goldene Stimmgabel in Silber". Joko Winterscheidt (zweiter von links) lädt in der Premierenfolge die Künstler Max Giesinger und Maite Kelly zum humorvollen Musikduell. (ProSieben / Jens Hartmann)

Schon wieder eine neue Musikshow - diesmal aber mit origineller Prämisse: Moderator Joko Winterscheidt lässt ab Donnerstag, 15. November, 23.10 Uhr, in seinem neuen Format „Win your Song“ bekannte Musiker in einem besonderen Duell gegeneinander antreten. Um einen ihrer eigenen Hits performen zu können, müssen die prominenten Kandidaten zunächst die dafür benötigten Instrumente erspielen - um sich selbst und die Studioband mit Profi-Equipment auszustatten. In Folge eins der vierteiligen ProSieben-Show treffen Maite Kelly und Max Giesinger aufeinander. Wer kann das Studiopublikum notfalls auch mit verstimmter Gitarre oder kindgerechten Spielzeuginstrumenten begeistern, um die „goldene Stimmgabel in Silber“ entgegenzunehmen?

Konzept und Trophäe machen unmissverständlich klar, dass hier vor allem der Humor im Vordergrund steht. Doch in den Quiz-Duellen sind auch Hirnschmalz und Musik-Expertise gefordert. Kaum vorstellbar, dass das für weiche Knie bei Mark Forster sorgen könnte, der in Folge zwei am 22. November, 23.15 Uhr, auf Judith Holofernes treffen wird. Doch er selbst sagt dazu: „Ich merke gerade, dass es ein Riesenfehler war, in die Show zu kommen und gegen Judith anzutreten. Judith ist mega schlau und hat teilweise Bücher gelesen.“ Selbstironischer Spaß oder ernstgemeintes Eingeständnis? Holofernes hingegen findet lobende Worte für ihren Gegner: „Mark kann alles spielen und alles singen, was man ihm gibt.“

In "Win your Song" wird Max Giesinger so manche Überraschung erleben. (ProSieben / Jens Hartmann)

„Win your Song“ wartet auch in den weiteren zwei von insgesamt vier Episoden mit musikalischen Hochkarätern auf, die im Finale nacheinander zeigen, wozu sie auch mit notdürftiger Ausrüstung in der Lage sind. So muss sich Vanessa Mai gegen Bosse beweisen, wohingegen DJ Bobo seinen Kollegen Wincent Weiss zum Duell auffordert. Das Format entstand übrigens vor Kurzem im Rahmen von „Die beste Show der Welt“ und hörte da noch auf den Namen „Earn your Song“. Nun wurde es zur eigenständigen Show ausgebaut. ProSieben hat „Win your Song“ an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen im Programm, immer direkt im Anschluss an die neueste Folge von „The Voice of Germany“.