Die Schauspielerin Iris Mareike Steen ziert das Cover der Special Edition des "Playboy" zur 7000. Folge "GZSZ". (TVNOW / Rolf Baumgartner)

Zur 7000. Folge der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hat sich der „Playboy“ eine besondere Überraschung einfallen lassen: In der Special Edition versammelt das Männermagazin noch einmal die Darstellerinnen des Formats, die bereits ihre Hüllen fallen ließen. Mit dabei sind unter anderem Ulrike Frank, Sıla Şahin-Radlinger, Nina Bott, Isabell Horn, Uta Kargel und Bonnie Strange. Auf dem Titel ist die Schauspielerin Iris Mareike Steen nackt in New York zu sehen.

„Ich denke immer noch so gerne an die Zeit zurück, damals vor fünf Jahren in New York. Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich, und ich war so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich von allen Seiten bekommen habe“, erinnert sich die Blondine an das damalige Shooting zurück. „Ich würde es jederzeit wieder machen“, sagt sie heute. Seit 2010 verkörpert die 28-Jährige bei „GZSZ“ die Figur der Lilly Seefeld. Im September 2015 gab die Schauspielerin ihr Debüt im „Playboy“.

Das über 50-seitige Heft ist im Playboy-Magazinshop unter https://shop.playboy.de/playboy-gzsz.html erhältlich. Der Sender RTL zeigt die 7000. Folge „GZSZ“ am Mittwoch, 29. April, um 19.40 Uhr in Spielfilmlänge.