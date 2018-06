22 Spiele zum Schnäppchenpreis von 20 Euro - und zumindest die meisten davon sind die Anschaffung wirklich wert: Sonys neue Budget-Line "PlayStation Hits". (Sony)

Gut und günstig: Vermutlich in etwa drei Jahren rückt die nächste PlayStation-Generation an - höchste Zeit also für Sony, um bei in die Jahre gekommenen Hits die Preisschraube zu lockern. Wie zum Beispiel bei „Uncharted 4“, „Ratchet & Clank“ oder dem PS4-Remake von „The Last of Us“, die man jetzt in ein sexy Hardware-Software-Bundle packt - bestehend aus den genannten Titeln und einer normalen PS4-Konsole.

Wer die drei PS4-Knaller separat erstehen will, bekommt sie für je 20 Euro - ebenso wie 19 andere Spiele. Das sind namentlich „Little Big Planet 3“, „Killzone: Shadow Fall“, „InFAMOUS: Second Son“, „Project CARS“, „Watch Dogs“, „Assassin's Creed 4: Black Flag“, „Rayman Legends“, „Mortal Kombat X“, „Batman: Arkham Knight“, „Mittelerde: Mordors Schatten“, „Need for Speed“, „Need for Speed Rivals“, „EA Sports UFC“, „Yakuza 0“, „Earth Defense Force 4.1“, „Dragon Ball Xenoverse“, „Bloodborne“, „Driveclub“ und „Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition“.

Visuell nicht mehr ganz auf der Höhe Zeit, aber noch immer einen Ausflug wert: Die visuell dezent aufgebohrte PS4-Fassung von Naughty Dogs PS3-Klassiker "The Last of Us" gehört ebenfalls zu den "PlayStation Hits". (Sony / Naughty Dog)

Wer also entweder einen günstigen Einstieg ins PS4-Hobby sucht oder seine Sammlung komplettieren möchte, bekommt jetzt seine Chance.