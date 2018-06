Games-Streaming mit Hindernissen: Kunden mit instabilem Netz haben mit "PlayStation Now" nur eingeschränkt Spaß. Angeblich soll ein ergänzendes Download-Feature bald für Abhilfe sorgen. (Sony)

Die Welt ist spätestens seit Netflix im Streaming-Fieber und auch die Spielehersteller würden lieber heute als morgen auf den Cloud-Zug aufspringen. Nur sind ihnen dabei leider der vielerorts noch immer unzureichende Netzaufbau und empfindliche Latenzen im Weg. Für den Gaming-Genuss aus der Cloud müssen ungleich mehr Daten transportiert werden als bei der Wiedergabe von Filmen oder Serien. Sony testet die Funktionalität und Zukunftstauglichkeit von Games-Streaming gerade mit seinem „PlayStation Now“-Service, auch Microsoft soll an einem vergleichbaren Angebot arbeiten.

Doch trotz des regen Kunden-Interesses hat „PlayStation Now“ noch immer mit genau den Problemen zu kämpfen, die Streaming-Skeptiker erwartet haben - darunter vor allem Geschwindigkeitseinbußen und zeitweilige Komplett-Abbrüche. Darum will Sony schon bald eine Alternative anbieten, wenn man einem Bericht von Kotaku.com glauben darf, der auf Insider-Quellen beruhen soll: Dem Artikel nach will Sony sein „Now“-Angebot schon Ende September um ein Download-Feature ergänzen. Spiele werden dann nicht wie bisher gestreamt, sondern stattdessen klassisch heruntergeladen und auf der Festplatte installiert. Hier sollen die jeweiligen Games so lange spielbar bleiben, wie das „Now“-Abo des Kunden noch aktiv ist und solange das Spiel zur Liste der über den Service verfügbaren Titel gehört.

Kotaku zufolge würde sich die Möglichkeit zum Download zunächst auf PS4-Spiele beschränken, PS3- und PS2-Games wären auch weiterhin ausschließlich per Stream verfügbar. Ganz neu ist diese Praxis übrigens auch bei „Video on Demand“-Plattformen wie Netflix nicht: Hier dürfen Abonnenten zum Beispiel Filme herunterladen, um sie später auf dem Smartphone oder dem Tablet unterwegs genießen zu können.