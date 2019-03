Der beste "Call of Duty"-Titel im zeitgemäßen Grafik-Gewand: "Modern Warfare Remastered" gibt's diesen März für PS-Plus-Abonnenten. (Activision)

Piraten und durchgeknalltes Gemüse für Xbox One, „Star Wars“ für die betagte Xbox 360: Microsoft startet mit einem durchwachsenen Gold-Programm in den März. Statt Blockbuster bekommen Premium-Abonnenten mit Xbox One das rustikale Comic-Abenteuer „Adventure Time: Pirates of the Enchiridion“, in dem Finn und seine Freunde per Boot zu großer Abenteuer-Fahrt aufbrechen. Problem: Leider ist das nach der beliebten Trickfilm-Reihe konzipierte Rollenspiel mit rund zehn Stunden reichlich kurz geraten.

Ebenfalls ein Fall für Fans schräger Cartoon-Charaktere ist Eletronic Arts' Multiplayer-Chaos in „Plants vs. Zombies Garden Warfare 2“, bei dem sich die bekannten Tower-Defense-Figuren Action-lastig auf die Gemüse- oder Untoten-Glocke geben. Wer's lieber altmodisch hat, hält sich an die beiden Xbox-360-Titel „Star Wars: Republic Commando“ und „Metal Gear Rising: Revengeance“.

Knallharte, aber meditativ entspannte Rätsel für Plus-Kunden: "The Witness" von Kult-Entwickler Jonathan Blow. (Thekla)

Deutlich besser haben es im März Premium-Kunden mit PS4 und „PlayStation Plus“-Abo getroffen: Mit der „Remastered“-Version von „Call of Duty: Modern Warfare“ und Jonathan Blows genialer Insel-Knobelei „The Witness“ stehen immerhin zwei Top-Titel auf dem Download-Programm. Aber das war's dann leider auch schon. Kostenlose Titel für PS3 oder die ausrangierte Hosentaschen-Plattform PS Vita hat Sony aus dem Plus-Programm gestrichen.