Einem neuen Patent zufolge könnten die PlayStation-Konsolen einen neuen und fortschrittlicheren Sprachassistenten erhalten. Der soll vor allem das Spielerlebnis einfacher und komfortabler gestalten. (Sony)

„Alexa, schalte das Licht aus“ - dieser und ähnliche Befehle sind in vielen modernen Haushalten fast schon Standard. Denn trotz der Bedenken wegen möglicher Bespitzelung durch Amazon haben die „Echo“-Familie und ihre Sprach-gesteuerte „Alexa“-Oberfläche den Markt für Sprachassistenten revolutioniert. Dabei waren Spiele-Hersteller schon viel früher dran: Schon bevor Alexa losplapperte, haben sich Xbox 360, Xbox One und sogar PS4 zum Palaver vorm Bildschirm angeboten - besonders erfolgreich oder komfortabel war das allerdings nicht.

Trotzdem scheint es jetzt zumindest Sony in Erwägung zu ziehen, dem Konzept eine zweite Chance zu geben: Die hört laut einem jüngst aufgetauchten Patent auf den Namen „PlayStation Assist“ und soll demnach nicht wie „Alexa“ das Licht löschen oder das Shopping im PlayStation-Store erleichtern, sondern direkt ins Spielerlebnis integriert werden. Zum Beispiel, um erklärende Details oder Tipps und Tricks zum gerade bespielten Titel in Erfahrung zu bringen. Außerdem soll man mithilfe von „PlayStation Assist“ während des Zockens die Oberfläche der Konsole steuern können: Wer beispielsweise in Erfahrung bringen möchte, ob seine Freunde gerade online und für eine Multiplayer-Partie zu haben sind, der braucht dafür nur noch ein Sprachkommando.

Hat den Markt für Sprachsteuerung revolutioniert: Amazons "Echo" - mit der gesprächigen Assistenten Alexa. (Amazon)

Bisher ist das aber alles blanke Theorie: Welche Pläne Sony mit „PlayStation Assist“ tatsächlich verfolgt und ob das System - wenn überhaupt - noch für die PS4 erscheint oder erst für die PS5 geplant ist, darüber scheint sich das Patent auszuschweigen.