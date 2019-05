Die neue dreiteilige Miniserie "Zeit der Geheimnisse" ist seit letzter Woche abgedreht. Corinna Harfouch begibt sich in eine spannende Weihnachtsgeschichte voller Geheimnisse. Ende 2019 ist die Serie auf Netflix verfügbar. (Nik Konietzny)

Der Streaminganbieter Netflix dreht immer mehr auch mit deutschen Stars. In der neuen dreiteiligen Miniserie „Zeit der Geheimnisse“, die seit letzter Woche abgedreht ist, begeben sich die Hauptdarstellerinnen Corinna Harfouch, Christiane Paul, Svenja Jung und Leonie Benesch mitten in eine spannende und emotionale Weihnachtsgeschichte. Gegen Ende des Jahres ist die Serie verfügbar.

Inhaltlich geht es in der neuen Netflix-Serie um das Weihnachtsfest einer Familie. Der Clou: Das weihnachtliche Familientreffen wird dreimal innerhalb von 30 Jahren beleuchtet. So entstand eine Geschichte über vier Frauen aus verschiedenen Generationen, die ihre Geheimnisse mit sich herumtragen. Nun muss sich jede auf ihre Weise endlich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

In der neuen Netflix-Serie "Zeit der Geheimnisse" spielen Corinna Harfouch, Christiane Paul (Bild), Svenja Jung und Leonie Benesch Frauen aus verschiedenen Generationen, die in 30 Jahren verschiedene Geheimnisse mit sich tragen. (Nik Konietzny)

Autorin Katharina Eyssen schuf mit „Zeit der Geheimnisse“ nach eigener Aussage eine „poetische, lustige und traurige Geschichte über starke und verrückte Frauen einer Familie.“ Regisseurin Samira Radsi ergänzt laut Netflix: „Zeit der Geheimnisse' beleuchtet in einer ungewöhnlichen Erzählstruktur, wie Mitglieder einer Familie über Generationen Einfluss aufeinander nehmen; wie dieses Gewebe den Einzelnen zu dem macht, was er ist.“

Jede Frau mit einem eigenen Geheimnis

Die Hauptdarstellerinnen sind schon mal angetan von der neuen Netflixproduktion, die in Budapest und Dänemark gedreht worden ist. Christiane Paul sagt: „Besonders faszinierte mich, dass jede Figur ihr eigenes Geheimnis hat und dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, diejenigen sind, vor denen wir am meisten zu verbergen haben.“ Corinna Harfouch genoss besonders die Stimmung am Set. „Die Dreharbeiten in Dänemark waren sehr intensiv, was auch daran lag, dass wir beinahe sämtliche Szenen mit denselben vier Darstellerinnen gespielt haben“, berichtet sie. „Dadurch war die Atmosphäre am Set außergewöhnlich konzentriert, aber auch sehr intim und herzlich.“