Mit Bildern wie diesen hat Niantic vor rund drei Jahren einen gigantischen "Pokémon Go"-Hype ausgelöst und Stampeden aus Jägern durch öffentliche Plätze oder Gärten getrieben. Jetzt will man Maßnahmen ergreifen, um die Belästigung von Nicht-Spielern zu unterbinden. (Niantic / Pokémon Company)

Obwohl der ganz große Hype um „Pokémon Go“ längst vorbei ist, gibt es immer wieder Spieler, die sich an öffentlichen Plätzen zusammenrotten oder sogar in private Gärten eindringen, um besonders seltene Hosentaschen-Monster dingfest zu machen. Manchen Anwohnern und Gemeinden geht das zu weit, darum haben sie rechtliche Schritte gegen App-Betreiber Niantic eingeleitet.

Das Studio reagiert jetzt mit entsprechenden Maßnahmen: So verspricht Niantic, künftig binnen 15 Tagen auf Beschwerden einzugehen und sich gegen die Belästigung zu stellen. Eine kleine Einschränkung gibt es dafür allerdings: Gegen die Unruhestifter vorgegangen wird nur dann, wenn sich das mithilfe „wirtschaftlich sinnvoller Maßnahmen“ umsetzen lässt. Will wohl heißen: Wenn dem Hersteller dadurch keine zu großen Unkosten entstehen.

Weiterhin hat man Eigenheim-Besitzern ein Recht darauf eingeräumt, dass sich Sammelstellen mindestens 40 Meter von ihrem Eigentum entfernt befinden müssen. Weiterhin plant man eine Datenbank mit den Standorten mutmaßlich kritischer Hotspots und will dafür enger mit Karten-Betreibern wie Google Maps zusammenarbeiten. Auch die Beschäftigung externer Beratungs-Firmen wird erwogen, um die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Als nützlich erweisen könnte sich außerdem ein System, dass Spieler per Warnhinweis um Rücksicht bittet, sobald sich mehr als zehn Pokémon-Jäger an einem Ort versammeln.