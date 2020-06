Polizisten stehen nahe der Stelle, an der am Nachmittag ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren ist. Drei Menschen wurden verletzt. (Matthias Balk/dpa)

Ein Auto ist in München in eine Menschengruppe gefahren - wie der Hergang vermuten lässt, geschah dies mit voller Absicht. Die sechs Insassen des Fahrzeugs seien danach auch noch auf die Gruppe losgegangen und hätten „gewaltsam auf sie eingewirkt“, wie die Polizei nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag mitteilte. Drei Menschen wurden verletzt; ob durch die Kollision mit dem Auto oder durch die nachfolgende Prügelei, war zunächst unklar.

Die Täter waren bis zum frühen Abend flüchtig. Der Bereich um den Tatort wurde von zahlreichen Polizisten weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil Schwabing. „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. „Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben.“

(dpa)

++Dieser Artikel wurde um 20.52 Uhr aktualisiert ++