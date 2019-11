Hintergründe unklar

Polizei ermittelt nach tödlicher Attacke auf Weizsäcker-Sohn

Ein Mann ersticht am Dienstagabend bei einem Vortrag in einer Berliner Klinik den Arzt Fritz von Weizsäcker. Am Mittwoch will die Polizei neue Details bekannt geben.