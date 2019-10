Polizisten stehen an der Mauer des jüdischen Friedhofs. Bei Schüssen in Halle sind zwei Menschen getötet worden. (Sebastian Willnow/dpa)

Die Polizei in Halle stuft die Gefährdungslage in der Stadt nicht mehr als akut ein. "Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben", twitterten die Beamten am Abend.

Im Fall der tödlichen Schüsse hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Zwei Menschen sind nach Polizeiangaben durch Schüsse in der Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt getötet worden. Ein Mann soll nach Auskunft eines Polizeisprechers in einem Imbiss unweit der Synagoge erschossen worden sein, berichtet Spiegel online. Eine Frau sei in der Humboldtstraße in der Nähe des Friedhofes umgebracht worden. Es soll zudem zwei weitere Verletzte geben. Sie wurden in das Universitätsklinikum Halle gebracht.

Während des Nachmittages hatten die Beamten die Bevölkerung gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Ein Verdächtiger ist inzwischen festgenommen worden. Auf Twitter veröffentlichte die Polizei mehrere Telefonnummern für Hinweise. Das Bundeskriminalamt hat zudem im Internet ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen Fotos und Videos hochladen können.

Die Schüsse fielen ersten Erkenntnissen zufolge im Paulus-Viertel der kreisfreien Stadt. Die Täter versuchten offenbar, in die nahegelegene Synagoge einzudringen, so der Spiegel. Das habe der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle dem Blatt bestätigt.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Halle, Max Privorozki, richtete sich der Angriff der Täter direkt gegen die Synagoge, in der zu dem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. „Wir haben über die Kamera unserer Synagoge gesehen, dass ein schwer bewaffneter Täter mit Stahlhelm und Gewehr versucht hat, unsere Türen aufzuschießen“, sagte Privorozki der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Aber unsere Türen haben gehalten.“ Der oder die Täter hätten außerdem versucht, das Tor des danebenliegenden jüdischen Friedhofs aufzuschießen, sagte der Vorsitzende.

Jüdische Gemeinden auf der Welt feiern derzeit Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Augenzeugen in Halle haben laut dpa von einem Täter berichtet, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Auch von einer Explosion auf dem Friedhof sei berichtet worden.

Die Stadt Halle spricht offiziell von einer "Amoklage" und hatte die Bevölkerung ebenfalls eindringlich dazu aufgerufen, bis Wohnungen und Gebäude nicht zu verlassen oder an sicheren Orten zu bleiben. Oberbürgermeister Bernd Wiegand habe einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen, informiert die Kommune in ihrem Internetportal. Laut Mitteldeutscher Zeitung ist inzwischen die GSG 9, die Spezialeinheit der Polizei, in der Stadt eingetroffen. Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt Bahnhöfe und Flughäfen in Mitteldeutschland sowie die Verkehrswege nach Polen und Tschechien.

Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigte ein Video, auf dem ein Mann aus einem Auto aussteigt und mehrfach eine Waffe abfeuert. Nach Informationen von Spiegel online handelt es sich um mindestens zwei Täter. Sie hätten sich nach dem Angriff getrennt. Ein Verdächtiger sei im Taxi geflohen und habe auf der Autobahn gestoppt werden können.

Am Nachmittag sperrte die Deutsche Bahn wegen der Polizeiaktion den Bahnhof in Halle. Diese Sperrung ist inwzischen wieder aufgehoben, der S- und Fernverkehr wieder freigegeben.

Auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) soll es Schüsse gegeben haben, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der Deutschen Presse Agentur bestätigte.

Polizisten gehen bewaffnet durch den Ort Wiedersdorf/Landsberg. Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. (Jan Woitas/dpa)

Zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Halle seien auch Polizisten aus Niedersachsen angefordert worden, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover der dpa. Zudem seien die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gemeinden in der Landeshauptstadt verstärkt worden. Auch ein Polizeihubschrauber aus Niedersachsen sei nach Halle geschickt worden.

In Hamburg ist der Schutz für die Hamburger Synagoge und ihre Besucher sowie für Bahnreisende verstärkt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, ist die Präsenz der Sicherheitskräfte in den Hamburger Bahnhöfen erhöht worden. Die Einsatzlage am Hamburger Flughafen habe sich bisher nicht verändert, sagte ein für den Airport zuständiger Sprecher der Bundespolizei.

Auch Mecklenburg-Vorpommern habe laut dpa seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das gilt auch für andere deutsche Städte, wie etwa Leipzig oder Dresden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich entsetzt über die Tat. „Es wurden durch sie nicht nur Menschen aus unserer Mitte gerissen, sie ist auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land.“ Er kehrte von einer Konferenz in Brüssel vorzeitig zurück.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Bundesregierung hoffe, dass der Täter oder die Täter schnell gefasst würden. Die Gedanken gingen „an die Freunde und die Familien der Todesopfer“, sagte er.

++ Dieser Artikel wurde um 18.15 Uhr aktualisiert ++