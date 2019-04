Polizisten kontrollieren einen Sportwagen. Am sogenannten Carfreitag beginnt für die Auto-Tuner die Saison. (Caroline Seidel/dpa)

Die Polizei in Bremen und Niedersachsen kündigt für Karfreitag schärfere Kontrollen von Rasern und Autoposern an. Der Feiertag wird in der Tuning-Szene seit Jahren als sogenannter Car-Freitag zelebriert. Dabei werden immer wieder auch illegale Rennen veranstaltet. „Wir sind vorbereitet und mit zivilen Einsatzkräften und Videowagen unterwegs, um solche Rennen zu unterbinden und die Teilnehmer zu kontrollieren“, sagte der Sprecher der Polizei Bremen, Nils Matthiesen, dem WESER-KURIER.

In den vergangenen Wochen gab es in Bremen mehrere illegale Autorennen, weshalb die Polizei derzeit prüft, mit zusätzlichen Maßnahmen gegen die Szene vorzugehen, so der Sprecher. „Das werden wir bei den Kontrollen verstärkt im Blick haben“, betont Matthiesen. Seit Mitte 2017 ermöglicht bereits ein neuer Straftatbestand mehrjährige Freiheitsstrafen, 2018 seien in Bremen sechs Strafanzeigen wegen illegaler Rennen eingeleitet worden. Auch im niedersächsischen Umland nimmt die Polizei am Karfreitag Raser und Poser mit zusätzlichen Schwerpunktkontrollen ins Visier.

Grüne fordern eigene Einheit

Mit Posing ist lautes Aufheulenlassen des Motors, schnelles Beschleunigen, plötzliches Abbremsen und lärmendes Hin- und Herfahren in Städten und Ortschaften gemeint. „Wir unterscheiden klar zwischen der Tuner-, Poser- und Raserszene“, sagt Stephan Klatte, Sprecher der Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland. „Wer sein legal getuntes Fahrzeug nur zeigen will, mit dem haben wir keine Probleme. Bei Geschwindigkeitsübertretungen und illegalen technischen Manipulationen gilt dagegen null Toleranz.“

Seit Anfang vergangenen Jahres sind Polizeibeamte in Oldenburg technisch geschult und außerdem mobile Geräte zur Lärmmessung angeschafft worden, um verbotene Veränderungen an den Fahrzeugen direkt bei den Kontrollen feststellen und gerichtsfest dokumentieren zu können. „Die Fahrzeuge werden gleich vor Ort stillgelegt und zu einer weiteren Überprüfung durch einen Gutachter abgeschleppt. Das kommt immer wieder vor“, bestätigt der Sprecher. „Diese Einsatzkräfte werden Karfreitag auf den Straßen unterwegs sein.“

Die Bremer Polizei geht laut Sprecher Matthiesen seit 2017 mit einem Konzept gegen Raser und Poser vor, Beamte würden unter anderem technisch geschult. Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen oder kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen würden mit Platzverweisen und Bußgeldern geahndet. Bei illegalen Rennen seien Autos und Führerscheine beschlagnahmt worden. Wie der WESER-KURIER kürzlich berichtete, fordern die Grünen in Bremen dagegen eine eigene Einheit der Polizei gegen PS-Protzer und Raser nach dem Vorbild anderer Städte.

Der Druck wächst bundesweit

In Hamburg ist seit 2017 die Kontrollgruppe „Autoposer“ aktiv: 13 Beamte sind in Zivil mit einem Messwagen im Einsatz. Die Einrichtung der Sondereinheit hatte der Hamburger Senat unter anderem aufgrund zahlreicher Beschwerden aus der Bevölkerung beschlossen. In den anderthalb Jahren haben die Beamten rund 4700 Fahrzeuge überprüft, wie eine Sprecherin der Kontrollgruppe der Deutschen Presseagentur am Mittwoch sagte. Bei mehr als 1300 Fahrzeugen war danach die Betriebserlaubnis erloschen, meist wegen unerlaubter technischer Veränderungen. Mehr als 550 Autos wurden sichergestellt. Mannheim, Frankfurt und Köln gehen ebenfalls mit eigenen Einheiten gegen die Szene vor.

Der Druck wächst bundesweit, PS-Protzer und Raser müssen künftig mit deutlich härteren Strafen rechnen: Anfang April haben die Verkehrsminister bei einer Länderkonferenz einen Antrag beschlossen, der neben höheren Bußgeldern „eine Absenkung der Schwelle für Fahrverbote und den Entzug der Fahrerlaubnis bei erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen“ vorsieht. Mit diesen Maßnahmen werde die Gruppe am härtesten getroffen. Bremen und Niedersachsen hatten den Antrag unterstützt. Eine Arbeitsgruppe soll jetzt Vorschläge erarbeiten.