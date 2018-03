Ermittler der Spurensicherung arbeiten auf einem Gehöft, wo die Leiche eines 30-Jährigen gefunden wurde. (dpa)

Im Mordfall von Hille erhofft sich die Polizei Aufklärung vom Tatverdächtigen. Sie will den 51-Jährigen mit dem Fund der beiden am Mittwoch entdeckten Leichen konfrontieren. Die Beamten hoffen, dass der Mann sich auch dazu äußert, teilte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld am Donnerstagmorgen mit.

Der 51-Jährige hatte zuvor zugegeben, einen 30-Jährigen auf dem Gehöft seines Nachbarn mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die Leiche des 30-Jährigen aus Stadthagen hatte die Polizei vergangene Woche gefunden.

Am Mittwoch fand sie dann die beiden anderen Toten auf dem Grundstück des Verdächtigen. Ihre Identität soll am Donnerstag in der Obduktion geklärt werden. Möglich wäre, dass der 71 Jahre alte Eigentümer des Gehöfts und ein 65-Jähriger aus Hille die Opfer sind.

Zum Motiv gebe es erste Hinweise, allerdings waren die Informationen laut Polizei "noch zu schwammig und unkonkret". Der 51-Jährige sei zuvor nicht durch Gewaltdelikte in Erscheinung getreten oder vorbestraft. Nach früheren Polizeiangaben hatte er die Tat zunächst bestritten. Er war am Samstag in Bayern festgenommen worden. Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl wegen Mordverdachts. (dpa)

++ Diese Meldung wurde am 15.3.18 um 08.55 Uhr aktualisiert. ++