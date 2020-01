Tatverdächtiger festgenommen

Polizei: Wohl mehrere Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben.