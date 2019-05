Mann ging mit Messer auf Beamte los

Polizisten erschießen 34-Jährigen in Hamburg

Polizisten haben am Mittwoch in Hamburg einen 34 Jahre alten Mann erschossen, der zuvor seine Ehefrau und ein Kleinkind in einer Wohnung bedroht haben soll.