Die 80 Pakete lagen dort mehrere Tage. (Polizei Kulmbach)

Ob er wohl früher Feierabend machen wollte? Jedenfalls hat ein Paketzusteller seine Schicht etwas abgekürzt. Ganze 80 Pakete fanden Zeugen am Waldrand zwischen den Orten Weißenbrunn und Eichenbühl in Nordbayern. Dort hatte der Zusteller sie wohl "entsorgt". Die Polizei stellte sie anschließend sicher und ermittelte daraufhin, wer für die Ladung zuständig war.

Mehr zum Thema Niedersachsen Zusteller schmeißt Hunderte Briefe in die Feldmark Ein Zusteller hat im Landkreis Northeim in Niedersachsen große Mengen Briefe und Pakete einfach ... mehr »

Wie nordbayern.de berichtet, hatte der Mitarbeiter sie dort bereits Karsamstag abgestellt. Am Dienstag wurden sie gefunden. Jetzt werden sie an die entsprechenden Empfänger verschickt. Der Postbote bekommt wohl nun auch noch einen Brief - von der Polizei. (hee)