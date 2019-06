Das PS4-exklusive "Days Gone" sieht toll aus und bietet gigantische Zombie-Horden, aber die Pracht hat ihren Preis: Manchmal geht das Abenteuer ganz schön in die Knie - trotz zahlreicher Performance-Updates. Auf der mächtigen PS5 könnte es endlich vollkommen rund laufen. (Sony)

Schon vor einigen Wochen hat Sony erste Details zur Hardware des PS4-Nachfolgers verraten - darunter die Tatsache, dass der neue AMD-Prozssor „Navi“ das Herzstück der Grafik-Einheit bilden soll. Ebenfalls bekannt ist, dass das möglicherweise mit „PlayStation5“ betitelte System mindestens zur PS4, möglicherweise sogar zu noch älteren PlayStation-Iterationen kompatibel sein wird.

Jetzt ist ein kürzlich eingereichtes Patent aufgetaucht, das die Abwärtskompatibilität noch weiter erläutert: So müssen Entwickler ihre PS4-Spiele offenbar nicht an das System anpassen, damit sie auch auf der PS5 funktionieren.

Trotzdem scheint sich ein erneuter Eingriff in den Spiele-Code in Hinblick auf die PS5 zu lohnen: Wer möchte, kann - mutmaßlich mit nur wenigen Handgriffen - dafür sorgen, dass seine Spiele auf dem neuen System flüssiger laufen. So könnte zum Beispiel gerade Sonys eigener PS4-Blockbuster „Days Gone“ von der Mehrleistung des neuen Systems profitieren, denn auf der aktuellen Konsole leidet es - trotz zeitweise fast täglicher Updates - noch immer unter unschönen Ruckel-Einlagen.

Wie viele Studios und Hersteller von diesem Feature Gebrauch machen werden, ist indes fraglich. Vermutlich Ende 2020 weiß man mehr: Für diesen Zeitraum wird die PS5 erwartet. Eine offizielle Bestätigung von Sony-Seite steht allerdings noch aus.