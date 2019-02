Wer holt in diesem Jahr den "Dancing Star"? Nicht nur die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski sind gespannt. (TVNOW / Guido Engels)

„Wer tanzt mit wem?“, fragt RTL erneut, bevor es auf dem „Let's Dance“-Parkett so richtig ernst wird. Auch vor dem eigentlichen Beginn der zwölften Staffel muss festgestellt werden, welcher der insgesamt 14 teilnehmenden Promi-Kandidaten mit welchem Profi-Tänzer in den kommenden Wochen tanzen wird. Eingeführt wurde das „Kennenlernen“ zum Start der zehnten Staffel im März 2017. Ein Novum ist bereits gewiss: Zum ersten Mal in der Showgeschichte seit 2006 tanzen zwei Frauen miteinander! Kerstin Ott bekommt eine Profitänzerin an die Seite gestellt. Für die lesbische Sängerin, die mit dem Hit „Die immer lacht“ bekannt wurde, ist dies nur folgerichtig. Sie sagt, ein männlicher Tanzpartner käme für sie nicht infrage: „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen. Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz.“

Ob es für Ott vor den Augen der seit Jahren bewährten Jury Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bis zur Auszeichnung „Dancing Star“ reichen wird, ist indes fraglich. Den richtig im Takt gesetzten Schritt zählt die Sängerin nicht zu ihren Stärken. Aber sie betont immerhin: „Ich hab' Bock auf die Herausforderung. Aber Tanzen ist für mich eher ein kleiner Albtraum.“

Gefürchtet für seine manchmal sehr harte Kritik: Ober-Juror Joachim Llambi. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Diesmal auf dem Parkett

Neben Ott als Tanz-Novizin und den durchaus prominenteren Namen Barbara Becker, Oliver Pocher, „GZSZ“-Schauspielerin Ulrike Frank und „Dschungelkönigin“ Evelyn Burdecki kehrt auch ein altbekanntes Gesicht in die Show zurück: Nazan Eckes. Die RTL- Moderatorin präsentierte 2006 und 2007 die ersten beiden Staffeln von „Let's Dance“, damals noch gemeinsam mit Hape Kerkeling. 2010 stand sie auch bei der dritten Staffel vor der Kamera, dann mit Daniel Hartwich als Moderatoren-Kollegen.

Victoria Swarovski präsentiert zum zweiten Mal in Folge als Moderatorin das Promi-Tanzen "Let's Dance". (TVNOW / Arya Shirazi)

Für Hartwich ist diese neue Staffel ein Jubiläum. Im nunmehr zehnten Jahr darf er sich mit dem Jury-Oberen Joachim Llambi durchaus unterhaltsame Wortgefechte liefern. Für den schöneren Look indes sorgt Victoria Swarowski. Die Nachfolgerin von Sylvie Meis hatte im vergangenen Jahr als Moderatorin einen holprigen Start. Nach ultranervösem Beginn mit einigen Versprechern bewährte sich die Österreicherin als oftmals amüsante Gastgeberin, die mehr drauf hat als nur Stichworte.