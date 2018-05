Prince ist inzwischen seit über zwei Jahren tot, 2019 wird aber dennoch ein neues Album von ihm erscheinen. Wie das geht: Die noch unveröffentlichten Aufnahmen werden dem „Vault“ entnommen, also dem sagenumwobenen Archiv des US-Künstlers, in dem noch zahlreiche Schätze schlummern sollen. Aber: Zunächst landet das neue Material exklusiv bei Tidal.

Bei der Produktion und Veröffentlichung des noch unbetitelten neuen Albums arbeitet die Nachlassverwaltung - womöglich aufgrund früher von Prince abgeschlossener Verträge - eng mit Jay Z und dessen Streamingportal Tidal zusammen. Dabei hatte es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Streitigkeiten zwischen den Parteien gegeben - es herrschte Uneinigkeit dahingehend, welche Streamingrechte Prince der Plattform zugesprochen hatte.