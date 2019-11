Noch sucht Nicolas Puschmann bei "Prince Charming" nach dem Mann fürs Leben. Bereits im nächsten Jahr wird es eine zweite Staffel der Gay-Datingshow geben, wie RTL nun bekannt gab. (TVNOW)

Zu bereits etablierten Datingformaten wie „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ stieß bei RTL kürzlich die erste Gay-Datingshow Deutschlands, „Prince Charming“. In der Show, die es aktuell bei TVNOW zu sehen gibt, sucht der gebürtige Hamburger Nicolas Puschmann derzeit nach seinem Traummann. Schon bevor sich am 18. Dezember in der letzten Folge der Datingsendung entscheidet, ob Puschmann seinen Mann fürs Leben gefunden hat, ließ RTL nun die Katze aus dem Sack: Im kommenden Jahr wird „Prince Charming“ mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

Aktuell jedoch können die Zuschauer weiterhin Nicolas Puschmann auf seiner Liebessuche begleiten. In der neuen Folge am Mittwoch, 27. November, ist die Mutter des Krawattenkavaliers zu Gast, um die potenziellen Partner ihres Sohnes zu inspizieren. Außerdem kündigte RTL „ein großes Drama beim ersten Übernachtungsdate“ an und prophezeite: „Die Küsse lassen sich in der Gentlemen Night nicht mehr zählen.“ Eine Besonderheit gibt es zudem am Freitag, 29. November. Am „Black FriGay“ sind die ersten fünf Folgen von „Prince Charming“ für 24 Stunden gratis verfügbar (via TVNOW).