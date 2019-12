In den letzten Wochen suchte "Prince Charming" Niolas Puschmann bei TV NOW seinen Traummann. Im Frühjahr 2020 zeigt VOX eine neue Staffel. (TVNOW)

Deutschlands erste Gay-Dating-Show kommt ins Free-TV: Im Frühjahr 2020 zeigt VOX die zweite Staffel von „Prince Charming“, das bislang ausschließlich beim hauseigenen Streamingportal TVNOW lief. In den neuen Folgen wird ein neuer männlicher Single unter 20 Bewerbern in Griechenland seinen Mr. Right suchen. VOX verspricht in seiner Ankündigung „spektakuläre Dates, knisternde Augenblicke zwischen den Singles untereinander und einen Kuss-Marathon von Prince Charming“. In den acht neuen Folgen werde es nicht nur gefühlstechnisch drunter und drüber gehen.

Somit scheint die Sendergruppe ein positives Fazit aus der Premierenstaffel gezogen zu haben, die sich als reines Streaming-Angebot nun ganz offensichtlich für eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen empfohlen hat. Im Stile des „Bachelors“ hatte „Prince Charming“-Junggeselle Nicolas Puschmann in den letzten Wochen seinen Traumprinzen gesucht - und ihn unter den 20 Männern auch gefunden. Wer sich am Ende durchgesetzt und die letzte Krawatte überreicht bekommen hat, ist ab heute online bei TVNOW zu sehen.