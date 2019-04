Der legendäre Pop-Musiker Prince starb 2016 im Alter von 57 Jahren. (Kevin Mazur / Sony BMG)

Obwohl Prince vor nunmehr drei Jahren im Alter von 57 Jahren verstorben ist, werden Warner Bros. Records und die Nachlassverwaltung des Pop-Pioniers nicht müde, neue Musik des Ausnahmekünstlers zu veröffentlichen. So dürfen sich Fans demnächst auf „Originals“ freuen, ein Album mit 15 mehr oder weniger bekannten und allesamt von Prince geschriebenen Songs. 14 davon sind in bislang unveröffentlichten Versionen zu hören. Alle Lieder wurden von der Musiklegende für andere Künstler erdacht, auf dem Album sind allerdings die ursprünglichen, von Prince selbst eingesungenen Varianten zu hören.

Bereits am 7. Juni wird die Compilation zwei Wochen lang exklusiv über das Streamingportal Tidal zur Verfügung stehen, am 21. Juni folgt dann die Veröffentlichung in physischer wie digitaler Form zum käuflichen Erwerb. Mit dem neuen Album, das nach „Purple Rain Deluxe“ und „Piano & A Microphone 1983“ bislang den dritten posthumen Release von Prince-Musik darstellt, soll vor allem der enorme musikalische Einfluss des Sängers in seinen Rollen als Texter, Komponist und Produzent gewürdigt werden.

Seine Konzerte waren Großereignisse - Prince. (Warner)

Insbesondere in den 1980-ern war der Musiker enorm aktiv und erfolgreich, weswegen sich auf „Originals“ nun beispielsweise im Jahr 1984 aufgenommene Songs wie „Manic Monday“ oder „Nothing Compares 2 U“ finden. Mit ersterem feierte die Band The Bangles 1985 einen Riesenhit, „Nothing Compares 2 U“ wurde 1985 erstmals von The Family herausgebracht, zum Welthit avancierte schließlich die Coverversion von Sinéad O'Connor aus dem Jahr 1990. Princes Originalversion von 1984 ist bereits 2018 erstmals weltweit veröffentlicht worden und markiert damit den einzigen Song auf dem Album, der nicht „ganz neu“ ist. Zu den weiteren bislang ungehörten Prince-Originalen gehören Lieder wie „Jungle Love“ (The Time, 1984) oder „Love... Thy Will Be Done“ (Martika, 1991).