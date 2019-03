Alexander Bukows (Charly Hübner) Sohn ist gemeinsam mit einem jugendlichen Todesschützen auf der Flucht. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) hat Mühe, die Gereiztheit ihres Kollegen zu ertragen. (NDR / Christine Schroeder)

Als Mutmacher für verzweifelte Eltern eignet sich dieser „Polizeiruf 110“ aus der Hansestadt Rostock nur bedingt. Wo kommen wir hin, wenn selbst die Gesetzeshüter vor der Kinderzimmertür kapitulieren? Alexander Bukow (Charly Hübner), der Kompromisslos-Cop mit der großen Knautschzone im Bauchbereich, hat in seiner Kommissarskarriere schon Motorrad-Rocker hochgenommen, Zuhälter kaltgestellt, und einmal, wenn wir uns richtig erinnern, hat er sich sogar mit einer ganzen Hafenspelunke voll mit betrunkenen Seeleuten angelegt. Aber am Vorhaben, seinen pubertierenden Sohn Samuel (Jack Owen Berglund) von der Spielekonsole an den Mittagstisch zu lotsen, scheitert dieser Bär von Polizist, man muss es so nennen: kläglich.

Bedeutsam ist diese Alltagsbeschreibung insofern, als in dem wintergrauen Kriminaldrama „Kindeswohl“ (Buch: Christina Sothmann, Lars Jessen und Elke Schuch) das Private der Ermittler mal wieder munter mit dem verhandelten Fall verquickt wird. Trennungskind Samuel hat sich nämlich einen höchst problematischen Kumpel angelacht, das zornige Heimkind Keno (Junis Marlon), bei dem die Erzieher langsam nicht mehr weiterwissen.

Nachdem ihr gemeinsamer Sohn verschwunden ist, kommen sich Alexander Bukow (Charly Hübner) und seine getrennt lebende Frau Vivian (Fanny Staffa) wieder etwas näher. (NDR / Christine Schroeder)

Als Samuel und der mal wieder ausgebüxte Keno im verschneiten Wald den Heimleiter (Matthias Weidenhöfer) beim Joggen antreffen, zieht Keno eine Waffe und schießt den Pädagogen nieder. „Der hätte mich verschwinden lassen“, rechtfertigt sich der Kinderschütze vor seinem erschütterten Freund, und dann dauert es noch eine ganze Weile, bis man versteht, wie dieser Satz gemeint war.

Die beiden Jungs sind für den Rest des Films auf der Flucht, und Papa Bukow hat allen Grund, sich einmal mehr von seiner gereizten Seite zu zeigen. Notdürftig moderiert von seiner maximal genervten LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) geht es für die Ermittler und die Zuschauer hinein in die Welt der Kinderheime, Jugendämter und Träger-Organisationen, in der erschreckender pädagogischer Notstand herrscht. Alles läuft zu auf eine Beobachtung, welche die Filmemacher ganz offenkundig als Skandal ausgemacht haben: die zunehmende Privatisierung des sozialen Bereichs.

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) nehmen betroffen zur Kenntnis, unter welchen kärglichen Umständen deutsche Heimkinder bei Pflegeeltern in Polen leben. (NDR / Christine Schroeder)

„Wir sind schon am Ende, Sie haben's nur noch nicht gemerkt“

Aufmerksam wurde er auf die Thematik über die berufliche Tätigkeit seiner Frau, erklärt Regisseur und Co-Autor Lars Jessen. Er klagt an: „Wenn die Betreuung von Kindern und Jugendlichen abhängig gemacht ist von ökonomischen Rahmenbedingungen, werden diese Kinder und ihre Probleme zu einem Gut, mit dem die Menschen handeln. Das kann in der Konsequenz zu Missständen führen, wie wir sie in unserem Film beschreiben.“

Frühstück auf zwölf Uhr? Keno (Junis Marlon, links) und Sami (Jack Owen Berglund) haben Hunger. (NDR / Christine Schroeder)

Derlei Missstände entdecken Bukow und König schließlich auch hinter der polnischen Grenze, auf kärglichen Gehöften, die im nassgrauen Winterschleier Sinnbilder der Tristesse abgeben. Kein Wunder, dass die Atmosphäre dieses erdigen Themenkrimis zum Schneiden ist. Zerrüttete Beziehungen, Einsamkeit und Überforderung sind die Leitmotive. Beim konsequent „horizontal“ erzählten „Polizeiruf“ aus Rostock kommt das freilich nicht von ungefähr. Das angespannte Binnenklima dieses besonderen TV-Reviers wurde über nunmehr neun Jahre und 19 Fälle immer weiter belastet, dass man gar nicht mehr weiß, ob das alles so noch zielführend ist. Trostlose Zustandsbeschreibungen ergeben in der Radikalität auch ein Stück weit ein trostloses Filmerlebnis. Wo ist der erlösende gallige Humor von früher hin?

Immerhin: Eine große emotionale Schlüsselszene gibt es auch diesmal wieder, wie so oft gedreht auf kleinstem Raum im Auto. „Wir haben sie noch nicht, wir sind noch nicht am Ende“, herrscht Bukow die vom Handy abgelenkte Kollegin zum Weiterermitteln an. „Doch, wir sind schon am Ende, sie haben's nur noch nicht gemerkt“, faltet König den hassgeliebten Rüpel zusammen, bis der plötzlich ganz kleinlaut ist, wie man ihn noch nicht erlebt hat. Und dann kotzt sie aus der Wagentür.

König (Anneke Kim Sarnau, links) und Bukow (Charly Hübner, Mitte) suchen nach den vermissten Jugendlichen in Polen (Szene mit Pawel Niczewski, zweiter von links, Pawel Adamski und Maria Dabrowska). (NDR / Christine Schroeder)

Wer weiß: Vielleicht wohnt diesem reinigenden Ende ja ein Neu-Anfang inne. Er täte wirklich Not.