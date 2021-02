„Terra X plus“

Professor Harald Lesch als Lehrer? ZDF kündigt Live-Schulstunde zum Thema Klimawandel an

teleschau

Klimawandel - was ist das überhaupt? Und was können wir tun, um unsere Erde zu schützen? Diese und andere Fragen beantworten Professor Harald Lesch und seine Frau Dr. Cecilia Scorza in einer Live-Schulstunde auf dem ZDF-YouTube-Kanal „Terra X plus.“