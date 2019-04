Gehört zu den härtesten Spielen seiner Generation, wurde jetzt aber in der Rekordzeit von 41 Minuten und 16 Sekunden gelöst: Froms "Sekiro: Shadows die twice". (From Software / Activision)

Mit seiner bockschweren „Dark Souls“-Reihe hat der japanische Entwickler From Software einen Gegenentwurf zum Casual Gaming geliefert und Frust in ein Lustprinzip verwandelt. Aber das war dem Experten für beinharte Action-Rollenspiele offenbar noch immer nicht genug: Mit dem jüngst über Activision veröffentlichten „Sekiro: Shadows die twice“ hat das Studio noch mal einen draufgesetzt: Das Kampfspiel-inspirierte Scharmützel ist so schwierig, dass selbst Profis irgendwann das Handtuch werfen.

Umso beeindruckender ist die Leistung jener abgebrühten Gamer, die sich aktuell mit Speedrun-Bestzeiten unterbieten - das heißt, sie zocken Froms mutmaßlich härteste Spiele-Nuss in Rekordzeit durch. Wo andere Spieler locker 20 Stunden brauchen, bis sie auch nur den ersten Boss-Gegner in die monströsen Knie gezwungen haben, laufen diese Könner mit schlafwandlerischer Sicherheit in unter einer Stunde durch das komplette Abenteuer. So hat der Twitch-Streamer danflesh111 kürzlich vermeldet, „Sekiro“ in 50 Minuten und 52 Sekunden geknackt zu haben - jetzt hat er seinen eigenen Rekord sogar noch unterboten: Gerade mal 41 Minuten und 16 Sekunden braucht der Performance-Spieler, um sich durchs alte Japan zu schnetzeln - atemberaubend!