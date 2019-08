Willkommen auf dem Campingplatz heißt es für die Bewohner von "Promi Big Brother": Theresia Behrend Fischer hat bereits ihr Zelt bezogen. (SAT.1/Willi Weber)

Was für eine Überraschung: Eine Container-Show ohne Container. Zum ersten Mal in der Geschichte von „Promi Big Brother“ werden die Bewohner nicht in einen kameraüberwachten Container ziehen, sondern auf einen Campingplatz. Dass es dort keinen Luxus zu erwarten gibt, steht außer Frage: muffige Zelte, kalte Duschen und Essen aus der Dose, die Prominenten dürfen sich auf interessante zwei Wochen einstellen.

Neun Bewohner haben bereits ihr Quartier bezogen und ihre erste Nacht auf dem 75 Quadratmeter großen Campingplatz verbracht: DSDS-Star Joey Heindle, GNTM-Kandidatin Theresia Behrend Fischer, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Soap-Darstellerin Janine Pink, „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, „Love Island“-Teilnehmer Tobi Wegener und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter bekamen eine erste Kostprobe, wie es sich im Zeltlager leben beziehungsweise schlafen lässt.

Bevor die Bewohner ihr Zelt beziehen, müssen sie die Rezeption des Campingplatzes durchschreiten. (SAT.1/Willi Weber)

Die weiteren prominenten Mit-Camper werden am 9. August einziehen. Bisher offiziell bestätigt ist, dass sich TV-Star Sylvia Leifheit zu der illustren Runde gesellen wird. Auch Zlatko, gefeierter Teilnehmer der ersten deutschen „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000, soll den Zeltplatz als Special Guest beehren, wenn man der Gerüchteküche Glauben schenken darf. Wer nun tatsächlich am Freitag einziehen wird, das können Zuschauer live ab 20.15 Uhr bei SAT.1 verfolgen, wenn das beliebte Format mit 15 Folgen in die neue Runde startet.

Zwei Wochen lang werden die Kandidaten auf engstem Raum und unter Vollzeitüberwachung zusammenleben - dabei gilt es zudem, in unterschiedlichen Spielen und Herausforderungen zu bestehen, um am Schluss das Preisgeld einzusacken. In den vergangenen Jahren handelte es sich hierbei um die stattliche Summe von 100.000 Euro.