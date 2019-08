Der letzte Bewohner ist bekannt, jetzt kann es mit "Promi Big Brother" losgehen. Alm-Klausi, der im vergangenen Jahr mit "Mama Laudaaa" den Malle-Hit des Jahres lieferte, komplettiert das Promi-Dutzend. (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Die Camping-Kommune von „Promi Big Brother“ ist komplett. Bevor SAT.1 am heutigen Abend (20.15 Uhr) erstmals live vom 75 Quadratmeter großen Campingplatz sendet, lüftete der Sender nun das Rätsel, wer die Startruppe vervollständigt. Dass Kultkandidat Zlatko 19 Jahre nach seiner legendären Bromance mit Jürgen Milski zur Reality-TV-Show zurückkehrt, war bereits vor der offiziellen Bestätigung ein offenes Geheimnis. Auch der letzte Bewohner, „Almklausi“, war in den letzten Tagen in der Gerüchteküche bereits heiß gehandelt worden. Der Schlagersänger lieferte mit „Mama Laudaaa“ den Malle-Hit 2018. Ob er auch seine Kollegen bei „Promi Big Brother“ mit seinem Gesang beglücken wird?

Neun Bewohner haben bereits ihr Quartier bezogen und ihre erste Nacht auf dem 75 Quadratmeter großen Campingplatz verbracht: DSDS-Star Joey Heindle, GNTM-Kandidatin Theresia Behrend Fischer, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Soap-Darstellerin Janine Pink, „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, „Love Island“-Teilnehmer Tobi Wegener und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter bekamen eine erste Kostprobe, wie es sich im Zeltlager leben beziehungsweise schlafen lässt. TV-Star Sylvia Leifheit wird heute dazustoßen.

Zlatko (links) und Jürgen waren in der ersten Staffel von "Big Brother" die dicksten Freunde. 19 Jahre später zieht Kultkandidat Zlatko als Special Guest auf den "Promi Big Brother"-Campingplatz. (RTL II)

Zwei Wochen lang werden die Kandidaten auf engstem Raum und unter Vollzeitüberwachung zusammenleben - dabei gilt es zudem, in unterschiedlichen Spielen und Herausforderungen zu bestehen, um am Schluss das Preisgeld einzusacken. In den vergangenen Jahren handelte es sich hierbei um die stattliche Summe von 100.000 Euro.