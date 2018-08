Unter Tränen erzählt Daniel Völz von seinem verstorbenen Großvater Wolfgang. (SAT.1)

Berührende Szenen bei „Promi Big Brother“ (SAT.1, 22.15 Uhr): Bei „Bachelor“ Daniel Völz fließen heute Abend die Tränen. Ungehemmt lässt der 33-Jährige im „Sprechzimmer“ seinen Gefühlen freien Lauf. Der Grund: Die Erinnerungen an seinen im Mai verstorbenen Großvater, den Schauspieler Wolfgang Völz, übermannen den Schönling. „Mein Großvater war wie ein Vater. Ich habe meinen echten Vater erst mit 17 kennengelernt“, erzählt Daniel unter Tränen. „Er war wirklich der wichtigste Mann in meinem Leben, und das wird er immer sein. Opa war der Beste. Ich habe mich echt gefreut, ihn in den letzten Monaten seines Lebens begleiten zu dürfen.“

Noch immer habe er das Gefühl, dass sein Opa stets bei ihm sei, erzählt Daniel und erinnert sich mit stockender Stimme an den Tod seines geliebten Großvaters: „Seine letzten Stunden waren an einem wunderschönen Tag. Ich wachte auf und wusste irgendwie, dass seine Zeit gekommen war. Er ist ja wirklich an Altersschwäche gestorben. Das ist ja ein Segen. Zumal meine Großeltern sich versprochen hatten: kein Krankenhaus, kein Heim. So waren wir alle bei ihm, ich hielt ihm die Hand, wir haben ihm alles Gute gewünscht und ihm gesagt, wie sehr wir ihn lieben. Diese Momente sind für immer bei mir.“