Reality-Sternchen Chethrin Schulze (26) gibt sich bescheiden: "Um mich wohlzufühlen, muss ich mir jederzeit die Zähne putzen können." (SAT.1 / Willi Weber)

Am morgigen Freitag geht „Promi Big Brother“ in die sechste Runde. Jetzt sind die neun Prominenten, die SAT.1 für die neue Ausgabe der Reality-Show gewinnen konnten, in den berühmt-berüchtigten Container eingezogen. Bis zum Finale am 31. August dürfen wir uns wieder auf Intrigen, Tränen und sicherlich auch viel nackte Haut freuen. Und schon jetzt bringen sich die Bewohner verbal in Stellung. Los geht's am Freitag, 17. August, um 20.15 Uhr, auf SAT.1.