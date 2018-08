"Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben": Ex-Fußballprofi Umut Kekilli zieht mit breiter Brust ins "PBB"-Haus ein. (SAT.1/ Willi Weber)

„Klar freue ich mich auf die Frauen - das ist als Mann doch normal“: So fiebert der neue „Promi Big Brother“-Kandidat seiner Zeit im Haus entgegen. Es handelt sich um den 34-jährigen Ex-Fußballer Umut Kekilli. Er soll die Lücke schließen, die nach dem schnellen Auszug von Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein (64) in der SAT.1-Show entstanden ist. Kekilli kennt man hierzulande auch als Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht. Als Profisportler kickte er einst bei Alemannia Aachen und später auch bei Konyaspor in der türkischen Süper Lig.

Vor seinem Einzug tönte Kekilli: „Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben.“ Zugleich übt sich der in Köln geborene Deutschtürke aber auch in Bescheidenheit: „Die kennen sich alle schon ein paar Tage, und ich muss mich in die Gruppe erst mal einfügen“, sagte er und ließ durchblicken, dass sein Hauptaugenmerk den weiblichen Mitbewohnern gelten werde. „Alle Frauen haben was Besonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie muss auch was auf dem Kasten und im Kopf haben.“ Dann ist er im „Promi Big Brother“-Haus, dem Biotop für ausgeschlafene Starlets, natürlich genau richtig.

Jochen Schropp und Marlene Lufen haben die Spiele eröffnet: Die Auftaktsendung erzielte eine Top-Quote für SAT.1 (SAT.1/ Willi Weber)

Umut Kekilli zieht heute Abend (22.15 Uhr, live in SAT.1) ins „Promi Big Brother“-Haus ein. Ob er die Show bereichern wird? Bislang läuft es gut für die Macher. Die von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderierte Auftaktsendung am Freitagabend erreichte für SAT.1. mit 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) einen Spitzenwert.

Umut Kekilli trifft im „Promi Big Brother“-Haus heute Abend auf Cora Schumacher (41), Rosenkavalier Daniel Völz (33), Silvia Wollny (53), Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55), Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Model Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54) aus der Schweiz.