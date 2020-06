Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren "Promi Big Brother" live aus Köln. In der neuen Staffel, die ab 7. August startet, wird es zwei Primetime-Shows pro Woche geben. Zudem soll der Sieger erst nach drei Wochen feststehen. (SAT.1 / Willi Weber)

„Promi Big Brother“ wird in diesem Jahr nicht nur auf drei Wochen verlängert - SAT.1 kündigte an, dass in der achten Staffel jede Woche sogar zwei Live-Shows um 20.15 Uhr gezeigt werden, jeweils freitags und montags. Auch der Starttermin steht fest: Am Freitag, 7. August, geht's los. Neben den Primetime-Shows läuft „Promi Big Brother“ immer werktags am späten Abend (ab 22.15 Uhr). Welche Promis in diesem Jahr ins Haus einziehen und sich 24 Stunden am Tag von Kameras beobachten lassen, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Bastian Yotta könnte im Sommer in den Promi-Container ziehen. Der kontrovers auftretende Unternehmer hatte sie mit Anspielungen auf seinem Instagram-Profil („Ich hoffe, ihr versteht, dass ich im Moment noch nichts dazu sagen kann“) selbst genährt. Eine Überraschung wäre Yottas Teilnahme dennoch. Nach dem unter anderem auch von ihm ausgelösten Mobbing-Skandal bei „Promis unter Palmen“ wollte SAT.1 eigentlich von einer weiteren Zusammenarbeit absehen. Ähnlich hatte sich damals der Konkurrent RTL geäußert.

Bastian Yotta gewann zuletzt "Promis unter Palmen". Von einer weiteren Zusammenarbeit hatte SAT.1 allerdings Abstand genommen. (SAT.1)

Feste steht hingegen: Jochen Schropp und Marlene Lufen werden die täglichen Live-Shows wieder aus Köln moderieren. Direkt im Anschluss an die SAT.1-Sendung melden sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ zur Läster-Nachlese live auf sixx. In den letzten Jahren gehörte „Promi Big Brother“ zu den größten Quoten-Bringern für Sat.1. 2019 holte das Format im Schnitt 16,4 Prozent Marktanteil.