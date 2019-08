Steffen Henssler wagt sich erneut an den Grill: Mit seiner "Grill den Henssler Sommer-Specials" startet er am Sonntag, 18. August. Nun stehen auch seine Gegner für den Show-Wettbewerb fest. (TVNOW / Frank W. Hempel)

Die Fans haben darauf gewartet, aber nun kommt die Ankündigung fast ein bisschen überraschend: VOX gab bekannt, dass die Kochshow „Grill den Henssler“ am Sonntag, 18. August, 20.15 Uhr, in „Sommer-Specials“-Runde startet. Jetzt steht auch fest, wer dabei unter freiem Himmel und komplett ohne Strom auf der Seebühne in Magdeburg im Duell gegen den Profi-Koch Steffen Henssler antreten wird - es warten 14 starke Gegner auf ihn.

Comedian Oliver Pocher, „Hot oder Schrott“-Ikone Detlef Steves, Moderator Jan Köppen, Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Politiker Wolfgang Bosbach mit seiner Tochter Caroline, Profi-Tänzerin Motsi Mabuse, „Sing meinen Song“-Teilnehmer Daniel Wirtz und Johannes Oerding, Handballnationalspieler Silvio Heinevetter, Schauspieler Felix von Jascheroff, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, DJ Jan Leyk und Moderatorin Laura Karasek müssen ihr Können am Grill beweisen. Dafür stehen ihnen die Coaches Ali Güngörmüs, Sascha Stemberg, Christian Lohse und Stefan Marquard als Unterstützung zur Seite.

Bewertet werden die Gerichte wieder von der bekannten Jury mit Urgestein Reiner Calmund, Restauranttester Christian Rach und Restaurantbesitzerin Mirja Boes. Nach dem Start am 18. August werden noch weitere drei weitere Folgen jeweils sonntags, 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Die Moderation übernimmt wieder Annie Hoffmann.