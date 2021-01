Gastgeber Jörg Pilawa begrüßt prominente Rateteams beim Prominenten-Special von "Das Quiz mit Jörg Pilawa". (NDR / Max Kohr)

„Legen Sie Veto ein?“ - Dies war eine zentrale Frage in dem Vorabendformat „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ im Ersten. 20 Jahre nach der Premierenfolge ist die Sendung seit Ende 2020 wieder im Ersten zu sehen. Nun folgt ein rund dreistündiges Prominenten-Special. Ihr Wissen in verschiedenen Kategorien wollen beim selbst ernannten „Quiz-Onkel“ Jörg Pilawa folgende Pärchen unter Beweis stellen: die Cowboys von The BossHoss, Alec Völkel und Sascha Vollmer, „Bergdoktor“-Star Hans Sigl mit seiner Ehefrau Susanne und das Komiker-Duo Paul Panzer und Atze Schröder.

Das Grundprinzip bleibt gleich: Zu Beginn jeder Runde legt das Kandidatenpaar eine Gewinnstufe fest. Sobald diese erreicht ist, ist der jeweilige Geldbetrag sicher, auch wenn im weiteren Verlauf der Sendung eine Frage falsch beantwortet wird. Quizmaster Jörg Pilawa befragt die Kandidaten im Wechsel. Hat sich ein Teilnehmer für eine Antwort entschieden, kann sein Partner die Antwort einloggen oder ein Veto einreichen. Wählt er das Veto, kann er entweder eine andere Antwortmöglichkeit auswählen oder die Frage gegen eine neue tauschen. Insgesamt verfügt das Kandidatenpaar über vier Vetos. Die Frage kann einmal getauscht werden.