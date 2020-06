Wie sehr nahm das chinesische Propagandeministerium Einfluss auf die SWR-Doku? (SWR/CICC)

Mit dieser Dokumentation will die ARD Einblicke in die Anfänge der Corona-Pandemie liefern: Die vom SWR fürs Erste produzierte „Story im Ersten“ mit dem Titel „Wuhan - Chronik eines Ausbruchs“ soll am Montag, 15. Juni, 22.45 Uhr, ausgestrahlt werden. Der Ansatz: Was geschah wirklich, nachdem am 23. Januar rund neun Millionen Menschen in Wuhan für mehr als zwei Monate lang unter Quarantäne gestellt wurden?

Die Pressemitteilung verspricht: "Exklusive Interviews mit Epidemiologen aus China, die der Zentralregierung zum Lockdown geraten haben, geben Einblicke in eine beispiellose Kette aus radikalen Entscheidungen." Außerdem soll der Film klären: "Wie verlässlich sind Infektions- und Sterblichkeitsraten überhaupt? Ein Thema, das für gute Quoten sorgen dürfte. Allein die Umstände, wie es zu dem Film kam, irritieren.

Das Copyright verrät die Herkunft der Bilder: Sie stammen vom CICC, einer Unterabteilung des chinesischen Propagandaminsiteriums. (SWR/CICC)

Nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ wurde für den Beitrag, den die Produktionsfirma Gebrüder Beetz Filmproduktion im Auftrag des SWR umsetzte, kein eigenes Drehteam nach China geschickt. Stattdessen arbeitete man unter anderem mit Material des China Intercontinental Communication Center (CICC) - einer Unterabteilung des Informationsbüros des chinesischen Zentralrats. Dabei handle es sich um das Propagandaministerium.

„Sehr sensible Materiallage“

Laut „SZ“ soll es mehrere Quellen geben, die bestätigen, dass das CICC bei der Dokumentation eine „beratende Funktion“ hatte, verschiedene Versionen des Manuskripts eingesehen und auch auf Änderungen gedrungen habe. Auch die chinesischen Bildaufnahmen stammen wohl fast alle vom CICC. Die Gespräche mit den chinesischen Virologen und Ärzten soll die Propagandaabteilung selbst produziert haben. Außerdem präsentiere der TV-Beitrag „keine Interviews mit unabhängig recherchierten Gesprächspartnern in China“.

Vonseiten des SWR heißt es nach Rückfragen der Zeitung: „Wir waren uns der sehr sensiblen Materiallage bewusst und haben uns daher mit dem Produzenten auf ein äußerst gründliches Absichern aller Informationen verständigt, das über den üblichen Rechercherahmen hinausgeht.“ Die Produktionsfirma selbst kommentierte bislang nicht die kolportierte Kooperation mit dem CICC. Zu Wort kommen im Film auch die deutschen Top-Virologen Lothar Wieler (RKI), Hendrik Streeck (UK Bonn) und Christian Drosten (Charité).