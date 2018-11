Eva Braun for ESC: Mit einem bizarren Video bewerben sich "Hyäne Fischer" für einen Startplatz in Tel Aviv. (Hyäne Fischer / YouTube)

An diesem Bewerber für den Eurovision Song Contest dürften sich die Geister scheiden. „Hyäne Fischer“ nennt sich das Projekt, das mit dem Song „Im Rausch der Zeit“ für Österreich beim kommenden ESC in Tel Aviv an den Start gehen will. Offizieller Bewerber ist „Hyäne Fischer“ noch nicht, die Macher bringen sich jetzt aber mit einem Video, das bei YouTube schon mehrere zehntausend Mal abgerufen wurde, selbst ins Rennen.

Provokant ist nicht nur der Name des Projekts, der deutlich an Helene Fischer erinnert. Auch das Video ruft Assoziationen hervor - ungute allerdings: So bemerkt ein Youtube-Nutzer nicht zu Unrecht, der Clip würde aussehen wie ein „Klassentreffen bei Eva Braun auf dem Obersalzberg“. Gedacht ist das Ganze freilich als ästhetisches Spiel mit Stereotypen und wohl auch als Kritik am stärker werden Rechtspopulismus in Österreich und anderen Teilen Europas.

Ob die echte Helene Fischer das lustig findet? (Florian Ebener / Getty Images)

Musikalisch bewegt sich „Hyäne Fischer“ irgendwo zwischen Eurotrash, billigen Schlagerbeats und dem Wiener Musikprojekt Gustav. „Siehst du den Nebel in den Bergen stehn? Spürst du den Sturm? Er wird wieder vergehn. Hörst du den Wind? Er singt ein altes Lied“, heißt es in „Im Rausch der Zeit“.

Der österreichische „Standard“ vermutet, dass hinter dem Projekt die „Burschenschaft Hysteria“ steckt, ein links-feministisches Projekt, das sich auf satirische Weise die Rituale von Burschenschaften zu Eigen macht. Zu dieser Theorie passt, dass das Kollektiv eine Hyäne zum Wappentier hat. Auf Facebook weist „Hysteria“ jede Verbindung von sich - mit einer freilich nicht ganz ernst gemeinten Stellungnahme: „Aktuell versucht die Journaille der Systempresse, unserer altehrwürdigen Verbindung eine Nähe zur Glitzerwelt des Showbusiness anzudichten: Diesen Vorwurf weisen wir aufs Schärfste zurück!“, heißt es.