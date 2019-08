Hat die PS4-Verkäufe neu beflügelt und den Lebenszyklus der Hardware verlängert: die PS4 Pro. (Sony)

Kurz vor Ende ihres Lebenszyklus dreht die PS4-Konsole noch einmal richtig auf: Laut Hersteller Sony hat sein Konsolen-Flaggschiff gerade die Marke von 100 Millionen verkauften Geräten durchbrochen - ein Kunststück, das dem Vorgänger PS3 nicht gelang. Selbst mit der sensationell erfolgreichen PS2 hat man für ähnliche Absatzzahlen zwei Monate länger gebraucht: Damals fiel die magische Marke nach fünf Jahren und neun Monaten.

Trotz des Erfolgs sind die PS4-Verkäufe aktuell dezent rückläufig. Sony hat deshalb die Verkaufserwartungen für das noch bis März 2020 laufende Geschäftsjahr etwas nach unten korrigiert - und zwar von 16 auf 15 Millionen PS4-Verkäufe. Zum Vergleich: Im letzten Geschäftsjahr waren es noch 17,8 Millionen Gamer, die sich eine PS4 zugelegt hatten.

Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte - nur leider eine, die Nintendo-typisch unter Software-Mangel leidet: die Switch. (Nintendo)

Schuld ist vermutlich das Auslaufen der aktuellen Hardware-Generation: Immer mehr Interessenten warten auf die wohl Ende 2020 erscheinende PlayStation5, anstatt noch in das aktuelle Modell zu investieren. Positiv zu vermerken ist dagegen, dass zum ersten Mal mehr PS4-Spiele auf digitalem Wege als im Laden verkauft wurden: 53 Prozent aller Kunden haben in letzter Zeit der Download-Version den Vorzug gegeben.

Trotzdem verzeichnet der Konzern auf sämtlichen Geschäftsfeldern spürbare Rückgänge: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 1,4 Prozent auf 1,9 Billionen Yen (etwa 16 Milliarden Euro), der Nettogewinn sank um stattliche 32,8 Prozent auf 152 Milliarden Yen (rund 1,3 Milliarde Euro).

Läuft solide, ist aber kein echter Verkaufsschlager: der charmante Level-Editor "Super Mario Maker 2". (Nintendo)

Nintendo verkauft fast 37 Millionen Switch-Konsolen

Gründe, um auf hohem Niveau zu jammern, hat auch Sonys Nebenbuhler Nintendo: Etwa 2,13 Millionen Switch-Konsolen hat der Hersteller von April bis Juni verkauft und die installierte Hardware-Basis damit auf ungefähr 36,9 Millionen Einheiten angehoben. Allerdings mangelt es dem System aktuell an echten Verkaufsschlagern: So hat Nintendo die Verkäufe des jüngst veröffentlichten „Super Mario Maker 2“ nur als „gut“ bezeichnet. Tatsächlich sollen von dem Level-Editor bisher knapp 2,4 Millionen Exemplare den Besitzer gewechselt haben. Immer noch ordentlich laufen wohl „Mario Kart 8 Deluxe“, „Super Mario Odyssey“ und „Super Smash Bros.“, aber Games von ähnlichem Kaliber sind noch immer nicht in Sicht.

Obendrein enttäuschen trotz zumindest ansehnlicher Verkäufe die Geschäftszahlen - schuld sind angeblich ungünstige Währungswechselkurse. Der operative Gewinn sank um zehn Prozent auf 27,4 Milliarden Yen (etwa 226 Millionen Euro), während der Umsatz nur leicht stieg - um circa 2,3 Prozent auf 172,1 Milliarden Yen (ungefähr 1,4 Milliarden Euro). Richtig zulegen konnte man dagegen mit den Einnahmen durch Smartphone-Spiele: Die stiegen um zehn Prozent auf zehn Milliarden Yen (etwa 83 Millionen Euro). Ein Umstand, den man unter anderem der Veröffentlichung des Free-to-Play-Titels „Dr. Mario World“ für iOS und Android zu verdanken hat.