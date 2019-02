Hat den Lebenszyklus der PS4 erfolgreich verlängert: das leistungsfähigere und teurere Pro-Modell. (Sony)

Vor der baldigen Ablösung durch ein Nachfolgemodell kommt für Sonys PS4-Konsole doch noch die magische 100-Millionen-Marke in greifbare Nähe: Hatte der Konzern erst vor Kurzem gemeldet, das PS3-Lifetime-Achievement von knapp 87 Millionen verkauften Konsolen geschlagen zu haben, wurden jetzt die weltweiten Absatzzahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Hier kommt die Sony-Hardware auf 8,1 Millionen abgesetzte Geräte, was wiederum in einer installierten Gesamt-Basis von 94,2 Millionen PS4-Konsolen resultiert.

Während sich die Gesamtzahl sehen lassen kann, geht der Quartalssieg trotzdem an Nebenbuhler Nintendo mit seiner Switch: Vom Hybrid-System des „Mario“-Herstellers gingen im selben Vorjahreszeitraum etwa 310.000 Geräte mehr über die Ladentheke als von der PlayStation 4. Das komplette Spielejahr 2018 wiederum konnte Sony für sich entscheiden - wenn auch nur mit einem klitzekleinen Vorsprung: 17,7 Millionen verkauften PS4 stehen 17,4 Millionen Switch-Exemplaren gegenüber. Das ist für Sony ein spürbarer Rückgang gegenüber dem Vorjahr: Ein deutliches Zeichen dafür, dass die aktuelle PlayStation-Generation trotz der Verjüngungskur durch das Pro-Modell ihrem baldigen Ende entgegensieht.

Deutlich zulegen konnte dagegen das PlayStation-Network oder „PSN“, das inzwischen 15 Prozent mehr Spieler nutzen als im Vorjahr - und das sind immerhin 36,3 Millionen Nutzer insgesamt. Auch der Spiele-Verkauf auf der PS4 konnte um zehn Prozent zulegen: 87,2 Millionen Spiel-Titel wechselten während des vierten Quartals den Besitzer, circa 37 Prozent davon über den PlayStation Store.

Von Microsoft-Seite gab es wie gehabt keine offiziellen Zahlen. Trotzdem gehen Analysten davon aus, dass Microsofts Xbox One spürbar hinter den Zahlen der beiden Mitbewerber liegen dürfte.