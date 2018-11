Feuer frei gegen die anderen 99: Der "Battle Royale"-Vorreiter "PUBG" erschien 2017 für Xbox One, jetzt dürfen PS4-Schützen blankziehen. (PUBG Corporation)

Ende vergangenen Jahres ist mit „PlayerUnknown's Battlegrounds“, kurz „PUBG“, für Xbox One die erste Konsolen-Version des beliebten „Battle Royale“-Shooters erschienen. Am 7. Dezember ist nun die PS4 an der Reihe: Dann können sich schießwütige Multiplayer-Fans auf den drei Karten Erangel, Miramar und Sanhok austoben, bis der letzte von 100 Teilnehmern noch steht. Außerdem kommt die PS4-Fassung der Baller-Orgie mit einigen exklusiven Features: darunter das Outfit von „Uncharted“-Frontmann Nathan Drake und der Rucksack von „The Last of Us“-Heldin Ellie.

Weiterhin dürfen sich "PUBG"-Gladiatoren mit PS4 Pro über HDR-Support freuen. Interessenten können ab sofort vorbestellen - verfügbar sind die "Looter's Edition" mit der normalen Basis-Version des Spiels sowie die "Survivor's Edition" mit Basis-Version, "Survivor Pass" sowie 2.300 G-Coins und 20.000 BPs. Weiterhin zur Wahl steht die "Champion's Edition, bei der sich neben dem "Survivor Pass" noch 20.000 BPs und ganze 6.000 G-Coins zum Spiel gesellen - die in "PUBG"üblichen Ingame-Währungen, die entweder für echtes Geld gekauft oder erspielt werden.