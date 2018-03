Vizediktator - Kinder der Revolution

Am Anfang singen sie „Keine Helden halten mich noch hier“ und ganz am Ende dann: „Nur der Tod hält, was er verspricht“. Dazwischen erkunden Vizediktator ein Dorf, Berlin, Hamburg, suchen nach irgendeinem Sinn, träumen sich verzweifelt ans Meer und fallen doch überall wieder in die gleiche Frustration und Zerrissenheit zurück. Vizediktator: Das ist eine Rockband aus Berlin, die knackigen, klugen, galligen „Straßenpop“ spielt, mit einem Sänger, der viel schmutziges Spreewasser gesoffen und seinen Rio Reiser gut studiert hat. „Kinder der Revolution“ heißt ihr zweites Album, mit dem sich Vizediktator in der Deutschrock-Szene etablieren. Gleichzeitig bleiben sie eine Band, die sich deutlich abgrenzt.

Man spürt noch, dass Vizediktator von der linken Seite herkommen, musikalisch und inhaltlich. Tatsächlich, das ist das besonders Spannende an dieser Band, sind die Jungs um Sänger Benjamin Heps aber eben doch schon einen Schritt weiter und artikulieren präzise die Sehnsüchte, Ängste und den Frust einer verunsicherten jungen Generation, die mit Ideologien nichts (mehr) anfangen kann und keinen Bock auf irgendwelche Lager hat. Eine Generation, die ihren Platz in der Gesellschaft sucht. „Wir sind geboren, um geboren zu sein“ - ist das wirklich schon alles? Vizediktator bohren nach, lassen niemandem irgendwas durchgehen und blicken mit wachsamen Augen hinter die Fassaden einer Welt, die „wunderschön zurechtgebogen“ ist. Oder, frei nach T. Rex: Die „Kinder der Revolution“ lassen sich nicht verarschen.