Puppen-Satire „Spitting Image“ kommt zurück: Von Merkel bis Klopp ist niemand sicher

teleschau

In den 80er-Jahren avancierte die Puppensatire „Spitting Image“ in Großbritannien zur Erfolgsserie. Nun ist die bissige Neuauflage auch in hierzulande zu sehen, der neue Sender Sky Comedy präsentiert die Latex-Puppen erstmals im deutschen Fernsehen.