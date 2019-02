Monströse Wesen, Cyberpunk-Welten, Fantasy-Elemente und schwarzer Humor: "Love Death + Robots" vereint die unterschiedlichsten Stile und Genres zu einem interessanten Ganzen. (Netflix)

Schon länger war bekannt, dass David Fincher („Sieben“, „Gone Girl“) und Tim Miller („Deadpool“) als Produzenten an einer animierten Anthologieserie namens „Love Death + Robots“ für Netflix werkelten, nun ist endlich der erste Trailer zum vielversprechenden Projekt der beiden Filmemacher erschienen. Und der hat es wahrlich in sich: Innerhalb einer Minute wird der Zuschauer im Sekundentakt mit drastischen Szenen aus den 18 angekündigten Kurzfilmen bombardiert, unterlegt mit treibenden Technobeats - in dem Stakkato mutet eine Idee verrückter an als die nächste. Start des Formats ist der 15. März.

Netflix selbst umschreibt sein Kuriositätenkabinett wie folgt: „Fühlende Molkereiprodukte, Werwolf-Soldaten, wild gewordene Roboter, Müll-Monster, Caborg-Kopfgeldjäger, Alien-Spinnen und blutdurstige Dämonen aus der Hölle.“ Zudem seien die Geschichten nur für erwachsene Zuschauer und nicht für die Sichtung am Arbeitsplatz geeignet. Laut Informationen von „Filmstarts“ sind die einzelnen Storys in sich abgeschlossen, die jeweilige Dauer schwankt zwischen fünf und 15 Minuten.

"Love Death + Robots" macht auch vor Horror und Splatter nicht Halt. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass auch philosophische Sci-Fi-Elemente nicht zu kurz kommen werden. Über die geneuaen Themen und Geschichten hüllen sich die Macher aber noch in Schweigen. (Netflix)

Wer die beiden Regisseure kennt, weiß, dass man sich als Zuschauer nicht nur auf irre, sondern höchstwahrscheinlich auch auf ziemlich kluge Unterhaltung einstellen kann, sofern man dem Konzept gegenüber aufgeschlossen ist. Unterschiedliche Animationsstile und verschiedenste Genres (Horror, Sci-Fi, Comedy, Fantasy) werden offensichtlich zu einem Potpourri vermengt, das lediglich durch die im Titel anklingenden, sehr allgemein gehaltenen Hauptthemen „Liebe, Tod und Roboter“ zusammengehalten werden.

Wer die ebenfalls animierten Kurzfilm-Kompilationen „Animatrix“ und „Halo Legends“ oder auch blutige Anime-Unterhaltung à la „Castlevania“ zu schätzen weiß, der wird sicherlich auch an „Love Death + Robots“ seine helle Freude haben.