Wenn ein Genie des Pop stirbt, werden seine Archive geplündert. Mal mehr, mal weniger pietätvoll. Im Falle von Prince, der im April 2016 überraschend mit nur 57 Jahren aus dem Leben schied, ist die Gemengelage jedoch komplizierter. Der Mann aus Minneapolis war nicht nur ein begnadeter Musiker, Songschreiber und Produzent, sondern auch ein Workaholic, wie ihn die kreative Musikwelt nie zuvor gesehen hatte. Deshalb lagern in seinem Tresor, unter Fachleuten „The Vault“ genannt, wohl auch Schätze, die für viele weitere Alben reichen dürften. Sofern sich die Nachlassverwalter - darunter eine Schwester, fünf Halbgeschwister und ihr künstlerischer Nachlassverwalter Michael Howe - auf die Veröffentlichung des Materials einigen können.

Im Herbst 2018, als zum ersten Mal Werke aus „The Vault“ offenbart wurden, lag man goldrichtig: Der Probenmitschnitt „Piano and a Microphone 1983“ war ein magisches Stück Musik. Prince performte alleine am Piano und entfachte dabei ein virtuoses Feuerwerk an wilden Klavier-Grooves, exzellentem Gesang und ganz viel Gefühl. Nun folgt das Album „Originals“, das allerdings nach einem gänzlich anderen Konzept funktioniert. Hier quäken schon mal die 80er-Jahre-Keyboards zu rudimentären Drumcomputer-Beats. Es handelt sich um Lieder, die Prince zwischen 1981 und 1990 für andere Künstler geschrieben hat oder deren Versionen er zumindest nie veröffentlichte. Man könnte auch sagen: Skizzen oder Vorführsongs.

Unter Verschluss gehaltene Originale

Allerdings: Fertig produziert sind die 15 Titel schon, wenn man sich auch beim ein oder anderen Arrangement vorstellen könnte, dass der Meister es vielleicht noch ein wenig „größer“ aufgenommen hätte. Das bekannteste Stück auf „Originals“ ist zweifellos Sinéad O'Connor's Superhit „Nothing Compares 2 U“, dessen Prince-Urversion aber schon mal als Single vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Dazu im Originale-Angebot: „Manic Monday“, bekannt durch die Bangles (sehr ähnlich in der Prince-Version!), eine überaus funky Version des Sheila E.-Hits „Glamorous Life“ und eine schöne intime Version von Martikas „Love ... Thy Will Be Done“.

Einige der Hits von einst sind heute auch ein bisschen vergessen, wie das Eröffnungsstück „Sex Shooter“, das der Meister 1983 für die von ihm protegierte Girlgroup Appolonia 6 geschrieben hatte. Bei anderen, wie dem für Country-Schmusesänger Kenny Rogers verfassten „You're My Love“ hatte man es nicht unbedingt auf dem Schirm, dass die nette, aber recht unspektakuläre Ballade von Prince stammt.

Dass alle Sounds aus den 80-ern stammen und demzufolge auch die Produktionstechnik dem besagtem Jahrzehnt entspringt, gibt dem Album eine gewisse Note. Als Hörer muss man mit einer gewissen Retro-Ästhetik des Sounds klarkommen. Für Prince-Fans ist es sicher interessant, die bislang unter Verschluss gehaltenen Originale der Hits von einst zu hören. Beim ein oder anderen Stück beziehungsweise seiner Produktion glaubt man jedoch zu spüren, dass seine Zeit vorbei ist. Ein ganz anderer Effekt als beim zeitlosen Vortrag von „Piano and a Microphone“, bei dem Prince mit Mitte zwanzig sein ganzes Genie offenbarte.

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren noch sehr viele Prince-Veröffentlichungen folgen werden. Ob sich der Meister darüber im Grabe umdrehen würde oder nicht, ist schwer zu beantworten. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass man sich auf einen üppigeren und vielleicht auch abwechslungsreicheren Nachlass freuen kann, als es sonst bei verstorbenen Pop-Ikonen der Fall ist.