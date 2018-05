Chaos ist vorprogrammiert, wenn die Chipmunks einen "Road Chip" in Angriff nehmen. (SAT.1 / 2015 Twentieth Century Fox)

Drei knuddelige, pelzige Lausbuben, die unschuldig mit ihren Fell-Augendeckeln klimpern und witzige Streiche aushecken? Kann man ja eigentlich nur mögen! Die Beliebtheit der ersten drei „Alvin“-Filme, in der reale Schauspieler auf nahezu perfekt computergenerierte Nager trafen, spricht für sich. Das vierte und bislang letzte Abenteuer „Alvin und die Chipmunks: Road Chip“ (2015) weicht keine Streifenhörnchen-Fußbreite vom Erfolgsrezept seiner Vorgänger ab und gereichte dem erfahrenen Comedy-Regisseur Walt Becker („Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs“, „Party Animals“) einmal mehr zum Kinoerfolg. RTL zeigt den Film als Free-TV-Premiere.

Einmal mehr spielt „Road Chip“ das alte Modell der zu beschützenden, weil latent bedrohten Ersatz-Familie durch, das man spätestens seit Donalds „Neffen“-Schar Tick, Trick und Track bestens kennt. Irgendwie wird man sich schon zusammenraufen. Und wenn man sich ganz doll lieb hat, wird daraus auch eine moderne Patchwork-Zweck-Familie. Doch zunächst müssen auch Alvin, Simon und Theordore eine Bewährungsprobe bestehen.

Gut anschnallen, bitte: Dave (Jason Lee) behandelt die Chipmunks wie seine Kinder. (SAT.1 / 2015 Twentieth Century Fox)

Die tritt ihnen in Gestalt der verführerischen Samantha (Kimberley Williams-Paisley) entgegen, in die sich der Chipmunks-Ersatzvater Dave (Jason Lee) verliebt hat. Allein das könnte schon Aufmerksamkeit von den putzigen, aber eben auch betreuungsintensiven Nagern abziehen. Bedrohlicher noch ist es, dass Samantha ihren Sohn Miles (Josh Green) mit in die sich anbahnende Beziehung bringen könnte. Der pubertierende Kerl ist ein Tierquäler und Grobian. Zumindest anfänglich.

Weil aber auch Miles von der Aussicht darauf, künftig unter einem Dach mit den Chipmunks leben zu müssen, alles andere als begeistert ist, schmieden Kind und Tiere ein Notbündnis: Miles soll den Chipmunks helfen, dem turtelnden Paar heimlich von Los Angeles nach Florida hinterher zu reisen, um in Miami in letzter Sekunde doch noch zu verhindern, dass Dave seiner Samantha einen Heiratsantrag macht.

Die Chipmunks sind vom ungehobelten Sohn von Daves neuer Freundin, Miles (Josh Green), nicht wirklich begeistert. (SAT.1 / 2015 Twentieth Century Fox)

Heraus kommt eine jugendgerechte Hetzjagd durch den Süden der USA, deren Dramatik nicht wirklich zwingend, dafür aber unterhaltsam ist. Garniert wird das freche Treiben mit flotten Sprüchen, penetranten Flatulenz-Witzen und natürlich extra vielen Tanz- und Musikeinlagen. Die haben es in sich. Nur setzen sie voraus, dass man sich wirklich von überdrehten Felltieren animieren und mitreißen lassen möchte. Kindern dürfte das nicht schwer fallen.